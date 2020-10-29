Познер: Франция должна выслать десятки тысяч исламистов

https://static.news.ru/photo/40e6ea90-19f2-11eb-a48d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский журналист с французским гражданством Владимир Познер прокомментировал сообщения о терактах, произошедших на территории европейской страны. Телеведущий заявил, что власти государства должны действовать жёстко и при необходимости выслать десятки тысяч исламистов.

Ранее, 16 октября, выходец из Чечни обезглавил учителя под Парижем из-за того, что тот показывал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. После случившегося президент Эммануэль Макрон заявил о необходимости вместе с Советом мусульман Франции создать организацию, которая поможет построить «просвещённый ислам».

В четверг, 29 октября, исламист убил трёх человек в соборе Нотр-Дам в Ницце. Также на территории Авиньона произошла попытка нападения на полицейских (атакующий кричал «Аллах Акбар!»).

По словам Познера, Франция сама виновата в произошедшем, так как страна «исповедовала так называемую толерантность». Журналист подчеркнул, что жители государства испытывают чувство вины за годы колонизации и принимают мигрантов без разбора, отдавая им предпочтение. И эта ситуация воспринимается как нечто само собой разумеющееся.

Любителей применять силу, терроризировать нужно убедить в том, что это не пройдёт. И если надо для этого выслать из страны несколько тысяч человек, а то и десятков тысяч, то я буду за, — цитирует телеведущего издание «Подъём».

Как ранее писал NEWS.ru, телеведущая Ксения Собчак столкнулась с угрозами в свой адрес после того, как публично поддержала политику президента Франции Эммануэля Макрона по борьбе с радикальным исламом.

На её телефон с неизвестных номеров приходят угрозы, в том числе в обезглавливании, а также требования принести извинения перед мусульманами за поддержку карикатур на пророка Мухаммеда.