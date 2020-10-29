Неизвестные угрожают Собчак обезглавливанием

https://static.news.ru/photo/1ffbe65e-19e9-11eb-b03a-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Российская телеведущая Ксения Собчак столкнулась с угрозами в свой адрес после того, как публично поддержала политику президента Франции Эммануэля Макрона по борьбе с радикальным исламом.

На её телефон с неизвестных номеров приходят угрозы, в том числе в обезглавливании, а также требования принести извинения перед мусульманами за поддержку карикатур на пророка Мухаммеда.

Мой номер атакуют какие-то люди с кавказским акцентом и с угрозами. Что и требовалось доказать, — приводит слова Собчак портал «Подъём».

В своём посте в Instagram телеведущая подтвердила , что получает угрозы по СМС, подчеркнув, что «оскорбление — признак невоспитанности оскорбляющего, не более того».

«Подъём» смог пообщаться с одним из тех, кто присылал Собчак угрозы. Собеседник ответил, что не видит в своих словах угрозы и просто пытался разобраться в том, что имела в виду телеведущая, назвав президента Франции героем.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Ксения Собчак поддержала президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего, что во Франции «продолжат публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда, потому что это — свобода слова». Она назвала Макрона героем в его борьбе против радикального ислама.

Ранее президент Чечни Рамзан Кадыров заявил, что президент Франции своими действиями провоцирует мусульман на новые преступления. Как писал NEWS.ru, чеченский лидер призвал Макрона прекратить «провокации и нападки на веру», в противном случае, по мнению Кадырова, он войдёт в историю как президент, «принимающий сумасбродные решения».

Муфтий Чечни Салах Меджиев также раскритиковал лидера Франции, назвав его «террористом № 1 в мире» и «врагом всех мусульман». Муфтий оказался недоволен инициативой властей страны по борьбе с радикальным исламом.

Макрон призвал создать общественную организацию по продвижению идеологии «просвещённого ислама», чтобы освободить религию от иностранного влияния. Также предлагается усилить контроль за финансированием мечетей. Эти инициативы были озвучены после убийства учителя Самуэля Пати, который показывал на своих уроках карикатуры на пророка Мухаммеда. Выходец из Чечни, получивший французское гражданство, отрезал мужчине голову, а затем опубликовал её снимок в социальной сети.