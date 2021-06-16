Познер призвал отказаться от либерализма и обязать всех прививаться

https://static.news.ru/photo/a47053f4-ce9b-11eb-9489-96000091f725_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий Владимир Познер раскритиковал политику российских властей в области вакцинации от коронавируса. В разговоре с NEWS.ru он выразил мнение, что людей нужно обязать делать прививки.

Он отметил, что не стал бы дарить подарки и платить деньги пациентам за поставленную вакцину.

Вы знаете, если бы я решал этот вопрос, то решал бы его совершенно по-другому. Я бы обязывал людей. Я считаю, что этот либерализм, который проявляется в данном случае, когда человек не хочет вакцинироваться, вот мы и получили, что сейчас имеем в Москве. Вместо 2,5 тысячи восемь тысяч больных. Так что я бы не стал дарить подарки, вот и всё, — подчеркнул он.

Он отметил, что не понимает концепцию с выплатами пациентам за сделанную прививку.

Эти взносы будут из моих денег, это будет из бюджета. Мне никто не платил за вакцинацию, а тут вдруг будем платить людям за то, чтобы они вакцинировались, — заключил он.

Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева обязала вакцинировать от коронавируса 60% работающих жителей столицы. При этом адвокат и врач Анна Орешкова в разговоре с NEWS.ru заявила, что такая инициатива властей незаконна.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 14 июня по 11 июля москвичи, впервые получившие первый компонент вакцины от корoнавируса, смогут принять участие в розыгрыше автомобилей. В Подмосковье среди поставивших прививку будут разыгрывать квартиры.