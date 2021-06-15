Адвокат назвала незаконной принудительную вакцинацию

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Адвокат и врач Анна Орешкова прокомментировала введение обязательной вакцинации в Москве для некоторых категорий граждан. В разговоре с NEWS.ru специалист заметила, что такая инициатива властей незаконна.

Юрист отметила, что согласно законодательству вакцинация — это «дело добровольное». По её словам, на текущий день нагнетается массовая паника, появляется большое количество сообщений о новых случаях заражения.

Это, конечно, всё так, но опять-таки возвращаемся к тому, что человек должен сам принимать решения о своём здоровье — прививаться или нет. И поэтому, когда у нас всё подспудно ведётся к принудительной вакцинации, это противоречит законам. Да, заболеваемость высокая, но принудительной вакцинации быть не может, — подчеркнула Орешкова.

Она заметила, что сейчас людей ставят в такие условия, что у них не остаётся иного выбора. По словам эксперта, это неприемлемо.

Мы никак не можем получить точную и чёткую информацию о побочных эффектах вакцинации, о летальности от вакцины и так далее, поэтому вопросов действительно много. Человек должен сам решить — прививаться ему или нет. И он не должен ставиться в такие условия, что от прививания будет зависеть, будет ли человек работать или он получит какие-то штрафы, санкции от работодателя. Я считаю, что это дискриминация, поэтому быть этого не должно, — добавила специалист.

Она также рассказала, какие законы нарушает нововведение. В первую очередь это ФЗ об охране здоровья граждан. Согласно его положениям, любая медицинская помощь оказывается человеку только по его добровольному согласию. Для этого пациенту регулярно предоставляют на подпись соответствующие документы.

Пациент сам выбирает, очень много бумаг подписывает, где он действительно понимает ситуацию и даёт согласие на любое вмешательство, а вакцинация — это вмешательство. Также Конституция. Везде говорится, что вакцинация проводится на добровольной основе. Нарушаться эти законы не должны, — заключила Орешкова.

Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева обязала вакцинировать от коронавируса 60% работающих жителей столицы.