Сергей Собянин снова привился от коронавируса

https://static.news.ru/photo/9497e3fa-cc27-11eb-b55f-96000091f725_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин ревакцинировался от коронавирусной инфекции. Глава столицы снова поставил себе прививку российским препаратом «Спутник V». Об этом политик в воскресенье, 13 июня, написал в своём блоге.

По словам мэра, первую вакцинацию он прошёл в мае 2020 года. Однако со временем его титры стали падать. Два дня назад он снова поставил себе первый компонент вакцины «Спутник V». Собянин подчеркнул, что чувствует себя хорошо, и пожелал того же горожанам.

Также мэр отметил, что с 14 июня по 11 июля москвичи, впервые получившие первый компонент вакцины от коронавируса, смогут принять участие в розыгрыше автомобилей.

Раз в неделю будет разыгрываться пять машин стоимостью примерно один млн рублей. Информация о результатах розыгрышей будет объявляться по средам, начиная с 23 июня, в эфире телеканала «Москва 24», — написал градоначальник.

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