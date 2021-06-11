В парке Горького отменили выпускной для школьников

https://static.news.ru/photo/7fd1531e-cc24-11eb-98e1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Москвы решили лишить в этом году выпускников школ общего праздника в парке Горького. Из-за пандемии коронавируса выпускной проводиться не будет, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.

Решение о его отмене принято в связи с тем, что в столице остаётся сложной ситуация с коронавирусом и наблюдается значительный рост числа заболевших, в том числе и среди школьников, — пояснили в пресс-службе.

Чтобы снизить рост количества больных, власти решили приостановить с 13 июня работу развлекательных объектов в крупных городских парках, в том числе в парке Горького. К ним относятся спортивные площадки, а также беседки, которые задействованы при организации выпускного вечера.

В департаменте при этом заверили, что школьники не останутся без праздника. Школам разрешено самостоятельно устроить выпускной с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Ранее стало известно, что студенты ведущих вузов России будут сдавать сессию и проходить аттестацию дистанционно. Руководство ряда учебных заведений Москвы отправило молодых людей на удалёнку после объявления мэром Сергеем Собяниным нерабочих дней в столице.