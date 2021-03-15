Познер объяснил, почему в развале СССР виноват Ельцин, а не Горбачёв

https://static.news.ru/photo/d6213204-62a5-11eb-aa6a-fa163e074e61_660.jpg Борис Ельцин Фото: Alexandr Yakovlev/Russian Look/Global Look Press

Российский телеведущий Владимир Познер считает, что именно Борис Ельцин, а не Михаил Горбачёв виноват в развале Советского Союза. Хотя именно первого президента СССР винят в произошедшем.

Он объяснил, что Горбачёв лишь хотел «другого Советского Союза», но он собирался сохранить его. Другое дело, что просто не сумел. При этом даже спустя десятилетия многие россияне испытывают ненависть к политику, сказано на сайте «Познер Online».

Его винят в развале СССР, хотя это был как раз тот самый человек, который хотел сохранить Советский Союз; другое дело, что он не смог, — отметил журналист.

Познер считает, что Горбачёву удалось многое сделать для изменения СССР. Он хотел превратить государство в место, где не сажают за чтение неправильных книг или анекдотов, где не запрещают пьесы и фильмы. Отчасти у него это получилось.

Ошибкой советского президента телеведущий считает отъезд на отдых в Форос до подписания Союзного договора. При этом Познер напомнил, что всё-таки не Горбачёв покончил с Советским Союзом, «а Борис Николаевич Ельцин в Беловежской Пуще».

Ранее NEWS.ru писал, что политтехнолог Глеб Павловский, работавший с первым российским президентом Борисом Ельциным, рассказал, почему тот согласился уйти в отставку.