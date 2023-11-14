Пожар на пороховом заводе в Котовске расценили как теракт Baza: СКР возбудил уголовное дело о теракте после пожара на заводе в Котовске

Фото: МЧС РФ

Пожар на пороховом заводе в городе Котовске Тамбовской области квалифицировали как теракт, пишет Telegram-канал Baza. Как стало известно каналу, в день происшествия в Главном управлении Следственного комитета России возбудили дело по статье УК о теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также повлекшем значительный имущественный ущерб.

Возгорание произошло ночью 11 ноября. Уточняется, что перед тем как здание охватил огонь, местные жители услышали звуки взрыва. По данным МЧС, площадь пожара составила 300 квадратных метров, во время происшествия никто не пострадал.

Причины возгорания пока неизвестны. Согласно информации источника канала, в Следственном комитете РФ произошедшее расценили как теракт, совершенный по предварительному сговору, и возбудили уголовное дело.

Ранее в городе Аксае Ростовской области загорелся склад макулатуры. Пожар распространился на площади 2,5 тысячи квадратных метров, ему был присвоен третий класс. В ликвидации возгорания были задействованы 116 человек личного состава и 36 единиц техники.

До этого в Ростовской области загорелся склад с резиной, площадь распространения огня составила 500 квадратных метров. Сотрудники МЧС рассказали, что прибывшим на место происшествия пожарным удалось быстро локализовать, а затем и потушить огонь. Информации о пострадавших не поступало.