«Повел себя достойно»: адвокат Жорин раскрыл подробности дела Витаса Адвокат Жорин о конфликте Витаса с чиновником: он заступился за свою жену

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Виталий Грачев (Витас)

Адвокат певца Виталия Грачева, известного как Витас, Сергей Жорин подтвердил NEWS.ru, что в отношении музыканта возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью») после конфликта с сотрудником Минтруда. Ссора возникла после того, как Витас заступился за жену. В настоящее время уже допрошены свидетели инцидента.

Учитывая детали произошедшего, у меня возникает недоумение, с какой целью чиновник предал огласке этот инцидент. Мы не сомневаемся в том, что именно он слил в СМИ видео с финалом конфликта, не показав, как и из-за чего все началось. Когда станет известно обо всех обстоятельствах этого конфликта, вряд ли это позитивно скажется на репутации государственного служащего. В интересах следствия я не могу пока подробно рассказать о произошедшем, но могу сказать точно — Витас повел себя достойно! Нарушил ли он при этом закон — решит суд, — заявил Жорин.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил о том, что Витас якобы напал на сотрудника Минтруда в московском караоке-баре на Садово-Кудринской улице. В сообщении канала говорилось, что певец после словесного конфликта с 38-летним чиновником Султаном Джандиговым брызнул ему в лицо из газового баллончика. Врачи диагностировали у пострадавшего химический ожог первой степени. Джандигов написал заявление в полицию.