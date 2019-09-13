https://static.news.ru/photo/8cee30ac-d604-11e9-8583-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН "Москва"

Тематический состав, посвящённый артисту Олегу Табакову, начал курсировать по Калужско-Рижской линии столичной подземки. Поезд торжественно запустили на станции «Сухаревская».

Рядом с ней находится новая сцена Театра Табакова, открытая три года назад. Каждый день около десяти тысяч человек смогут увидеть вагоны.

Во внешнем оформлении тематического поезда использованы изображения фрагментов витражей новой сцены и размещены портреты Олега Табакова в знаковых образах, созданных им в театре, кино и мультипликации, — передаёт « Политика сегодня ».

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что поезд стал 12 тематическим составом по счёту среди запущенных на линию с начала года.

Ранее News.ru сообщал, что брендированный состав «Дальневосточный экспресс» отправился в первый рейс по Кольцевой линии московского метро. Поезд состоит из восьми вагонов, каждый из которых посвящён разным регионам северных районов страны.