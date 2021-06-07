Поступление в вуз — дело семейное

Единый госэкзамен снизил неравенство и непрозрачность в доступе к высшему образованию. Однако сама подготовка к ЕГЭ может быть более или менее эффективной, и тут на первый план выходит влияние семьи. Какие обстоятельства повышают вероятность поступления в вуз? Результаты исследования опубликованы в журнале Higher Education in Russia and Beyond (HERB).

В советское время правила приёма в университеты определялись самими вузами — они назначали формат вступительных экзаменов для каждой специальности, их содержание и даты проведения. Возможно, это помогало вузам отбирать именно тех абитуриентов, которых они хотели бы видеть своими студентами, но одновременно делало правила игры непрозрачными: с программой вступительных испытаний, «завальными» вопросами и преподавателями, которые будут принимать экзамен, можно было познакомиться на подготовительных курсах или частных занятиях, а посещать их могли далеко не все. Абитуриенты из небогатых семей и других регионов оказывались в невыгодном положении.

Gennadii Usoev/Russian Look/GLOBAL LOOK PRESS

Единый госэкзамен был призван уравнять шансы на поступление абитуриентов вне зависимости от их финансового и социального положения и места жительства. Унификация содержания экзаменов и привязка его к школьной программе позволила перенести подготовку в школы, уменьшив возможности для коррупции и помощи «своим» в вузах (дополнительные вступительные испытания сохранились лишь в некоторых университетах и на отдельные, как правило, творческие, специальности).

Появилось много пособий для подготовки к экзаменам, в том числе самостоятельной, выпускники лучше представляют, какие задания их ожидают и на какие результаты они могут рассчитывать, сориентироваться помогают и проходные баллы за прошлые годы. Если же абитуриент сомневается в своих силах, он может подать документы в несколько вузов и на несколько программ подготовки, что прежде, при вступительных экзаменах в каждом вузе, было сделать очень сложно.

Вместе в тем ЕГЭ решил не все проблемы и даже создал новые. Необходимость в дополнительной подготовке сохраняется, в том числе из-за разницы в качестве образования и разной оснащённости школ. Репетиторов и курсы могут оплатить не все, и дети из обеспеченных семей всё также имеют преимущество при поступлении.

Критику вызывает и специфический формат заданий, и требования к оформлению ответов, из-за которых подготовка превращается в «натаскивание» на часто встречающиеся задачи. Кроме того, несмотря на все меры предосторожности, сохраняется возможность списывания или посторонней помощи, а экзаменационные задания нередко попадают в Интернет ещё до начала испытаний.

Какие факторы (помимо способностей и личных качеств абитуриентов) могут влиять на вероятность поступления? Для ответа на этот вопрос использовались данные Мониторинга экономики образования (о материальном положении и подготовке к поступлению, результаты ЕГЭ, уровень университета) и проекта «Траектории в образовании и профессии» (сведения о доходах и образовании родителей, школьных оценках, баллах ЕГЭ, рассматриваемых университетах и участии родителей в учёбе ребёнка).

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В первую очередь стоит отметить важность семьи — материального положения и уровня образования родителей. Исследования показывают, что доход семьи во многом определяет и выбор стратегии подготовки, и её эффективность. Помимо того что дополнительные занятия помогают повышать результаты ЕГЭ, а хорошее образование родителей — задавать соответствующие стремления у школьника, родители влияют на успеваемость ещё и своим участием в учёбе ребёнка.

Стоит отметить, что и чрезмерное внимание (совместное выполнение домашних заданий, постоянный надзор), и безразличие к успехам негативно отражаются на оценках. Мнение и возможности родителей могут влиять и на решение о переезде в другой город или регион для учёбы в вузе. Вероятность поступления у школьников Москвы, Московской области и крупных городов по-прежнему выше, чем у жителей сельской местности, кроме того, возможности школьников зависят и от уровня жизни в их регионе.

Получается, что неравенство доступа к высшему образованию закладывается задолго до поступления в вуз, даже до перехода в старшую школу. В старшей школе, с привлечением репетиторов и иных способов дополнительной подготовки, оно может только усилиться. Если говорить про эффективность дополнительной подготовки, то все проведённые исследования на различных данных показывают наличие умеренного эффекта: занятия на курсах и с репетиторами могут добавить не более трёх баллов из 100 за один ЕГЭ.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Выглядит несущественной прибавкой? Однако если речь идёт о поступлении в ведущий вуз, где каждый балл может иметь значение, то прибавка в виде 12 баллов при подаче результатов четырёх ЕГЭ уже может сыграть решающую роль в конкурсной борьбе.

Таким образом, хотя ЕГЭ снизил уровень неравенства за счёт создания общих правил поступления, о равных возможностях для всех абитуриентов страны говорить пока рано. Шансы школьника поступить в вуз всё ещё зависят не только от его способностей, усердия и желания, но и от места жительства, доходов, образования и участия родителей.

Автор: доцент факультета экономических наук ВШЭ Илья Прахов.