Поступление в вуз — дело семейное

Единый госэкзамен снизил неравенство и непрозрачность в доступе к высшему образованию. Однако сама подготовка к ЕГЭ может быть более или менее эффективной, и тут на первый план выходит влияние семьи. Какие обстоятельства повышают вероятность поступления в вуз? Результаты исследования опубликованы в журнале Higher Education in Russia and Beyond (HERB).