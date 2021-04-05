Пошло по «Звезде»: как живут рабочие на стратегической судоверфи Приморья

Рабочие судостроительного комплекса (ССК) «Звезда» в Приморском крае рассказали, что в последнее время столкнулись с ухудшением своего финансового положения. Некоторых переводят на сдельные контракты, к тому же растёт оплата за жильё, которая, по словам судостроителей, загоняет их в «долговую кабалу», потому что иногда суммы жилищно-коммунальных услуг превышают месячные оклады. Для сотрудников, которые приезжали сюда из других регионов, это оказалось неприятным сюрпризом. Однако топ-менеджмент отрицает претензии и считает, что на предприятии реализуют «передовые практики» повышения результативности труда. Пикантность ситуации придаёт то, что судоверфь, которую торжественно открывал президент Владимир Путин, является совместным активом крупнейших российских нефтегазовых корпораций и позиционируется как успешный экономический проект и самая большая верфь, обеспечивающая создание отечественных крупнотоннажных кораблей. Власти вкладывали в этот объект миллиарды рублей, но его строительство сопровождалось коррупционными скандалами и уголовными делами. Подробности — в публикации NEWS.ru.

Уходят в минус и попадают в рабство

Недавно в YouTube появился снятый местными журналистами ролик из города Большой Камень Приморского края. В нём несколько рабочих крупнейшей в России судоверфи «Звезда» пожаловались полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу на ухудшение условий труда и быта. Одного работягу якобы и вовсе уволили за публикацию в соцсетях данных о минусовой зарплате по итогам месяца.

Похожую информацию NEWS.ru рассказал один из сотрудников предприятия, пожелавший остаться неназванным. По его словам, у них «четыре цеха — БКП, ЦСП, штапельный цех и сухой док».

Сухой док стоит в чистом поле, там вокруг идёт стройка, туда приехали пацаны-чеченцы молодые. Их туда сразу закидывают на сдельную оплату труда. После интервью туда быстро привезли вагончики, китайцы собрали кое-как душевые, там всё течёт. Условия не созданы, нет инфраструктуры. Ещё на сдельной оплате сидят на БКП. Примерно 150 человек, могу ошибаться. Переводить на сдельную оплату труда начали года два назад, нас заводили по четыре человека в бюро труда и зарплаты и говорили, что «вы будете много зарабатывать». Но зарплата упала в два-три раза после перехода. Раньше 56 тысяч без премий получали, а сейчас 15–30 тысяч выходят. А ещё за жильё платят и в итоге в минус уходят — попадают в рабство перед предприятием, — утверждает собеседник NEWS.ru.

Он добавляет, что на заводе есть положение, где написано, что сотрудникам якобы предоставляется служебное жильё, а «по факту коммерческий найм». Рабочим завода выставляют «отдельные счета за содержание, обслуживание, это примерно девять тысяч рублей человек отдает за трёхкомнатную квартиру, кто установил такие цены, никто не знает». Итого, как отмечает собеседник NEWS.ru, приходится платить «семь тысяч за найм жилья, девять тысяч за содержание и обслуживание плюс свет-вода и ОДН — выходит от 30 тысяч, а должны были бы только семь тысяч и свет-вода, как на других предприятиях люди заезжают и платят».

Мы говорили об этом директору, но он заявил, что «это моя собственность, не нравится — съезжайте» и всё. Сейчас приехала прокуратура, проводит проверку. У нас один работник написал в прокуратуру и ОБЭП. ОБЭП отказал и не увидел состава преступления. У нас зимой мужчина, который с большой семьёй живёт, платил 48 тысяч за квартиру, потому что дома холодные, детей купать надо. А зарабатывает он 20 тысяч. И он не один такой. Много людей, которые ушли в большие долги перед предприятием, что им проще уволиться, а потом год работать в другом месте и отдавать долг, — уверяет рабочий рабочий.

ssk.zvezda/instagram.com

По его словам, после публикации в Интернете видеоролика с жалобами на ситуацию руководство, «вместо того чтобы идти на диалог, начало оказывать давление» и якобы даже решило уволить тех, кто попал в кадр. А рабочего, жаловавшегося в надзорные и правоохранительные органы, «дёргают и на работе, и полицейские, и отдел ФСБ». Якобы он публиковал в Сети «видеоролики о своих политических взглядах», которые заинтересовали силовиков, уточнил собеседник NEWS.ru. По его словам, в пятницу, 2 апреля, «приходил инспектор по технике безопасности, называл фамилии людей с видео и докапывался до них, просил различные документы».

Туалеты на «штапеле» позакрывали. Один пошёл в другой цех в туалет за 400 метров. Пришла проверка: «Почему его нет на рабочем месте?» И на него составили акт. Мы решились на ролик в YouTube, потому что накипело, — добавил рабочий.

NEWS.ru направил официальные запросы в ООО «ССК „Звезда“» с предложением прокомментировать жалобы наёмных работников. Как пояснили в пресс-службе компании, у них не было случаев задержек или невыплат заработной платы сотрудникам, а сдельная форма оплаты труда «является традиционной для производственных рабочих на всех ведущих мировых предприятиях».

В настоящее время в стапельном цехе ООО «ССК "Звезда"» по сдельной системе оплаты труда работают три вахтовые бригады (это 35 вахтовых рабочих). Все остальные основные производственные рабочие цеха находятся на повременной системе оплаты труда. На данный момент на ССК «Звезда» внедряются передовые практики судостроительных заводов и инструменты повышения результативности труда. В связи с чем организована работа по поэтапному переводу рабочих с повременной системы оплаты труда на сдельную, — сообщил в комментарии NEWS.ru представитель предприятия.

По его словам подготовительные мероприятия, связанные с организацией перехода на сдельную систему оплаты труда, планируется реализовать в течение 2021 года.

Тридцать-сорок или семьдесят

Информация о возможных вопросах к уровню зарплат некоторых работников судоверфи «Звезда» просочилась в СМИ в сентябре 2018 года, когда предприятие в очередной раз посетил президент Владимир Путин. На встрече с работниками верфи речь зашла о зарплатах, одна из представительниц руководящего звена предприятия принялась убеждать главу государства, что ей «очень хорошо живётся» и «прекрасно работается», а её заработная плата составляет 100 тысяч рублей. Когда глава государства попросил озвучить среднюю зарплату на заводе, представители коллектива замялись, а высокий гость сказал, что по его информации в среднем работники верфи получают 90 тысяч. В этот момент одна из сотрудниц не выдержав, сказала: «Что вы, 30–40 тысяч».

Встречающая Путина публика загудела и принялась причитать, что это не так, а сам президент сказал, что женщина озвучила среднюю зарплату по всему Приморскому краю. После этого начальница, у которой «всё хорошо и прекрасно», отрапортовала, что, по данным отдела кадров, средняя зарплата на верфи — 70 тысяч.

Менее чем через год к министру обороны Сергею Шойгу обратился профсоюз Дальневосточного завода «Звезда» в Большом Камне, на базе которого реализуется проект судоверфи. Они пожаловались, что с августа 2019 года принято решение перевести часть сотрудников на неполную рабочую неделю из-за временного отсутствия гособоронзаказа.

Отсутствие работы приведёт к потере квалифицированных кадров. Сергей Кужугетович, только вы можете определить, нужен наш завод в том статусе, который у него есть, или нет, — отмечалось в обращении.

В ноябре 2019 года стало известно, что персонал предприятия начали возвращать на полную рабочую неделю. По словам представителя профсоюзной организации, на предприятии началась реструктуризация и часть его подразделений стали присоединять к ССК «Звезда».

Этапы большого пути

ssk.zvezda/instagram.com

По данным государственного реестра юридических лиц ООО «ССК „Звезда“» было образовано 17 декабря 2015 года, сейчас в компании трудятся более 2500 человек. Единственным учредителем предприятия является московское АО «Современные технологии судостроения», бенефициарами которого являются «Роснефть» (через новокуйбышевское АО «РН-Транс», бывший актив НК «Юкос» Михаила Ходорковского) и Газпромбанк (через ООО «ГПБ — Промышленные инвестиции»). Запуск предприятия состоялся 1 сентября 2016 года, а поэтапный ввод в эксплуатацию всего комплекса производств ССК «Звезда» будет завершён к концу 2024 года, сказано на сайте верфи.

Строительство предприятия сопровождалось скандалами и уголовными делами. Как сообщала Генпрокуратура, в октябре 2020 года Приморский краевой суд вынес решение о конфискации более $2,9 млн, находящихся на банковском счёте бывшего исполнительного директора холдинга «Владивосток девелопмент» Алексея Бойцова в Сингапуре. Также с него взыскали ещё 11 млрд рублей, вложенных АО «Дальневосточный завод „Звезда“» в строительство верфи «Звезда-ДСМЕ». Сам Бойцов получил шесть лет колонии за участие в преступном сообществе и отмывании денег, украденных на строительстве судоверфи.

Обвинительный приговор в отношении Бойцова, который в составе преступного сообщества легализовал 664 млн рублей из числа похищенных, вынесен ещё в июне 2019 года. Однако начать процесс возвращения денег удалось лишь после обращения Генеральной прокуратуры РФ в Верховный Суд РФ, который обязал Приморский краевой суд принять решение по существу требований о возмещении причинённого вреда, — говорилось в сообщении Генпрокуратуры.

Ещё одной фигурой в истории строительства завода был дальневосточный бизнесмен, экс глава ДЦСС Игорь Борбот. Несколько лет назад он бежал в США, в 2015 году в России его заподозрили в присвоении более чем 4 млрд рублей и объявили в международный розыск. В 2016 году его арестовали в США из-за просроченной визы, но России его не выдали. В 2018 году Интерпол вычеркнул имя Борбота из списка разыскиваемых, а затем его выпустили под залог.

Следствие полагало, что в 2011–2013 годах от имени ДЦСС заключались договоры с аффилированными Борботу компаниями, которым перечислялись значительные суммы, но строительство либо не велось, либо стоимость работ завышалась.

По версии самого предпринимателя, уголовное преследование началось из-за отказа отдать компанию «Владивосток девелопмент» (которая в 2014 году оценивалась в $350 млн) в пользу главы Минпромторга Дениса Мантурова, гендиректора Ростеха Сергея Чемезова и вице-президента «Роснефти» Андрея Шишкина. К ним Борбот подавал иск в 2016 году, находясь под стражей в США. Также он был руководителем приморского завода «Радиоприбор», специализирующемся на выпуске компонентов для ракетных комплексов. Недавно это предприятие повторно стало банкротом . Решением российского арбитража в ноябре 2020 года Борбота фактически признавали ответственным за разрушение этого предприятия.

Недавно Верховный суд принял к рассмотрению спор, в котором компания с нулевыми активами (московское ООО «Аксис») выступает в роли «тайного» поручителя в проекте создания ССК «Звезда». Как писал «Интерфакс», один из подрядчиков — ООО «Уфанефтемаш» из Республики Башкортостан — пытается взыскать с судоверфи 1,25 млрд рублей.

ООО «Уфанефтемаш» участвовало в строительстве объектов верфи, общая стоимость работ по всем договорам подряда составляла около 7,5 млрд рублей (по другим данным 8,72 млрд), но в мае 2020 года «Звезда» в одностороннем порядке расторгла контракт на возведение двух цехов, склада оборудования и комплектации, а также выносу из зоны строительства сетей инженерно-технического обеспечения. Заказчики якобы увидели, что башкирская компания нарушает сроки выполнения работ.

По данным истца, они успели завершить работы почти в полном объёме по трём договорам, ещё три объекта были укомплектованы строительными материалами, но оплаты за них не поступило. Документально подтверждена задолженность судостроительного комплекса по фактически выполненным работам на сумму 1,2 млрд рублей. Фактически же, как утверждают в «Уфанефтемаше», выполнены, но документально не подтверждены работы на 2,98 млрд рублей.

В «Звезде» утверждали, что договоры поручительства «не имеют и не могут иметь никакой разумной хозяйственной цели ни для поручителя, ни для истца, кроме процессуальных злоупотреблений; у поручителя отсутствует разумная экономическая цель для заключения договоров поручительства, поскольку он не получает никакого финансового вознаграждения за принятие на себя последствий неисполнения обязательств на несколько миллиардов рублей за лицо, с которым не состоит в каких-либо корпоративных или иных обязательственных правоотношениях, при этом уставный капитал поручителя составляет 11 000 рублей, сальдо поступлений за 2019 год — 0 рублей, чистые активы на 31 декабря 2019 — 0 рублей».

Дороже, чем в Корее

ssk.zvezda/instagram.com

В 2018 году тогдашний гендиректор ДЦСС Юрий Фильченок сообщал курирующему стройку вице-президенту «Роснефти» Андрею Шишкину, что на «Звезде» сложилась тяжёлая ситуация с подрядчиками. Для достижения самоокупаемости судоверфи в Большом Камне её владельцы якобы требовали обязать крупных заказчиков заключить с заводом долгосрочные контракты. В частности, речь шла о компании НОВАТЭК Леонида Михельсона, на сотрудничестве с которой, по некоторым данным, настаивали владельцы дальневосточного предприятия, в то время как потенциальный заказчик намеревался выбирать подрядчика по конкурсу. Таким образом, создатели «Звезды» якобы вошли в противоречия с претендовавшей на заказы Объединённой судостроительной корпорацией, писали СМИ.

В конце 2019 года кабмин выделил ССК «Звезда» 22 млрд рублей бюджетных субсидий на строительство 15 танкеров-газовозов для проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2» в течение трёх лет. До этого речь шла о предоставлении соответствующей компенсации разницы между рыночной ценой судов и стоимостью их строительства на верфи. В апреле 2019-го утверждалось, что предприятие может получить в рамках данного проекта более 53 млрд рублей. По данным «Ведомостей», суда на «Звезде» стоят дороже , чем в Корее или у других судостроительных компаний. Издание отмечало, что российская судоверфь якобы предлагала исполнить контракты на 20–40% дороже рынка.

При этом наблюдатели опасались , что производство газовозов на «Звезде» может быть блокировано Южной Кореей или США, поскольку американская General Electric получила эксклюзивные права на поставку гребных винтов и вспомогательного оборудования.

О масштабах господдержки крупнейшей в России судоверфи свидетельствует и то, как по поручению президента Владимира Путина ССК «Звезда» стала единственным исполнителем по строительству двух научно-исследовательских судов для Минобрнауки. Стоимость госзаказа составила 28 млрд рублей.

Аналитики отмечали , что для строительства крупнотоннажного флота на «Звезде» нужен судовой толстолистовой прокат, но существовавший в соседнем Хабаровском крае комбинат «Амурсталь» к 2012 году пришёл к банкротству, а чтобы транспортировать продукцию из Магнитогорска, надо реконструировать инфраструктуру РЖД, что требует дополнительных затрат «в десятки миллиардов рублей и несколько лет работ». Складывалась ситуация, что «единственный вариант для „Звезды“ — это приобретение более дорогого проката в Южной Корее или Китае», что не соответствует концепции «Звезды» как предприятия «суверенного судостроения».

В ноябре 2020 года глава «Роснефти» Игорь Сечин доложил президенту Владимиру Путину о реализации его «поручения по обеспечению комплекса „Звезда“ стальным листом». По его словам, «будет построен новый металлургический завод производительностью 1,5 млн тонн с учётом того, что порядка 330–350 сама верфь будет перерабатывать, и новые потребители в регионе также могут воспользоваться этими мощностями». На предприятии, по его словам, будет производиться стальной лист и трубная продукция, работать там будут примерно 1,5 тысячи человек.

Также Сечин сообщил главе государства, что проект «надо будет отфинансировать» примерно на $2,2 млрд, попросив также помощи государства «по оформлению участков земли под новое строительство» и «по инфраструктуре и жилью». В ответ на это Путин сказал: «Хорошо».

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.