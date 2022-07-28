Посетители с самокатами смогут бесплатно попасть на выставку на ВДНХ Цифровой парк «Россия – моя история» подарит пропуск на выставку посетителям с самокатами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВДНХ

Жители и гости Москвы смогут бесплатно посетить мультимедийную выставку «Романовы» в цифровом парке «Россия — моя история», если приедут на самокате, рассказал заместитель директора парка Александр Тарасов. Он добавил, что для получения билета необходимо показать контролеру подтверждение поездки в мобильном приложении.

Если раньше мы использовали в рекламе слоган «К истории нужно прийти», то теперь смело можем заявить «К истории нужно приехать». Теперь, чтобы добраться от метро ВДНХ за семь минут, нужно всего лишь забронировать самокат. <...> Дальше осталось только на ресепшене показать поездку в истории приложения и получить бесплатный билет на одну из самых известных мультимедийных выставок в России, — прокомментировал Тарасов.

Уникальность выставки заключается в использовании современных технологий: сенсорных планшетов, тач-скринов и мультимедиа кинотеатров. Представители парка надеются, что установленная у главного входа в павильон парковка кикшеринга поможет решить проблему доступности мультимедийного музея.

В мае 2022 года в России предложили ввести новые правила сертификации электросамокатов и моноколёс. Минпромторг, мэрия Москвы и НАМИ добиваются ограничения скорости до 25 км/ч и установки системы спутникового слежения на все ввозимые в РФ средства передвижения этой категории. Подобные ограничения уже используются операторами кикшеринга.