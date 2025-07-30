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30 июля 2025 в 09:02

Посадила раз, с каждым годом все пышнее. Цветочные шары-гиганты без усилий

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда другие растения уже готовятся к зимнему сну, хризантема мультифлора только начинает свое королевское шоу. Эти удивительные создания природы словно сошли со страниц сказки — идеально круглые кусты, усыпанные сотнями ярких цветков, превращают любой сад в осенний версаль. Секрет их совершенной формы кроется в уникальной генетике: растение самостоятельно формирует шаровидный куст, не требуя от садовника ни сложной обрезки, ни особых ухищрений.

Главное чудо мультифлоры — ее универсальность. Компактные сорта великолепно смотрятся в горшках на террасе, среднерослые создают живые бордюры, а высокие превращаются в солирующие акценты цветника. Цветовая палитра поражает воображение — от нежных пастельных тонов до насыщенных пурпурных и огненно-оранжевых оттенков. Особенно эффектно смотрятся двухцветные сорта, когда центр цветка контрастирует с краями лепестков.

Уход за этой красавицей удивительно прост. Достаточно солнечного места, умеренного полива и легкой плодородной почвы. Единственное, о чем стоит помнить, — мультифлора не любит застоя воды у корней. На зиму в большинстве регионов кусты лучше укрывать или пересаживать в горшки для зимовки в прохладном помещении. Зато весной они снова порадуют вас своим идеальным шаром, который будет становиться все пышнее с каждым годом. Это тот случай, когда природа сама создает совершенство, а нам остается только любоваться результатом!

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

цветы
многолетники
садоводы
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
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