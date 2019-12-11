Все мы не раз слышали, что история циклична, а Гегель утверждал, что она повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса. К сожалению, на этот порочный второй круг занесло самого экзотичного представителя российской политики — Александра Габышева, который называет себя шаманом и прославился тем, что в самом начале осени отправился пешком в Москву, чтобы ни много ни мало «изгнать Путина».

Напомним, тогда он сумел дойти почти до Иркутска, по пути обзаведясь сторонниками и последователями. Но путешествие прервалось: 19 сентября Габышева задержали сотрудники правоохранительных органов и самолётом отправили обратно в Якутск, где его положили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер, а после возбудили в отношении него уголовное дело об экстремизме. В правозащитной организации Amnesty International шамана даже назвали «узником совести».

typical_zh/vk.com

Властям он, конечно, не нравится, как не нравится всё, что выбивается из повседневности, да ещё и тем или иным образом посягает на покой Первого лица. Так, глава Якутии Айсен Николаев дважды затрагивал фигуру шамана и оба раза отказывал ему в субъектности. Сперва чиновник предположил, что за Габышевым «есть группа людей, причём во многом и криминального характера, которая просто его использует» ради денег или в политических целях. Позже он стал конкретнее в своих подозрениях и допустил, что беспокойный эзотерик на деле может быть агентом США.

Однако в итоге власти так и не предъявили ему обвинения, и 8 декабря Габышев в сопровождении двух человек и четырёх собак возобновил свой поход, чем сильно удивил собственных адвокатов.

А дальше всё по Гегелю: в этот раз далеко уйти ему не дали. Через несколько дней стало известно, что сотрудники полиции попытались вручить шаману повестку по тому самому делу об экстремизме, он достал самодельный меч, начал им размахивать, порвал куртку одному из полицейских и был задержан. К счастью, в отличие от фигурантов «московского дела» Габышева не стали обвинять в применении насилия в отношении представителей власти, а лишь оштрафовали на тысячу рублей за неповиновение полицейскому.

aleksandr_shamanofficial/instagram.com

Собственно, ещё когда его в первый раз повезли от Иркутска обратно в Якутск, показалось, что это тот самый оптимальный способ, которым региональные (а может, и федеральные; пресс-секретарь президента Песков, конечно, утверждает, что Кремль здесь ни при чём и вообще не в курсе ситуации, но кто разберётся в этих мистических схватках) власти вполне эффективно могут свести феномен и популярность шамана на нет. Думаю, дела об экстремизме так и не получится, и за решётку Габышева никто прятать не станет, чтобы лишний раз не привлекать к нему внимание и не плодить толпы поклонников и последователей. Но вот замотать его, «заболтать» всю историю, как у нас принято, — запросто. Когда он пойдёт на Москву в третий раз, это уже почти никто не заметит. Потом его задержат за нарушение, допустим, правил дорожного движения и снова вернут на старт. И вот четвёртый или пятый поход не заметит уже никто вообще. Даже глава Якутии Айсен Николаев.

Возможно, кружащий вокруг Якутска в поисках пути на Москву шаман однажды даже станет местной достопримечательностью, чем-то вроде экзотического элемента ландшафта. С ним будут фотографироваться проезжие туристы, молодожёны станут повязывать на его собак ленточки на счастье, а бдительный полицейский — присматривать, чтобы далеко не ушёл.