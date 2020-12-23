Попова заявила о замедлении роста заболеваемости коронавирусной инфекцией

https://static.news.ru/photo/9167ac5a-452d-11eb-8d67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в 77 регионах России ниже единицы. Это является признаком улучшения эпидситуации. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В нашей стране сейчас наблюдаются замедление роста и стабилизация цифр, — отметила глава ведомства.

По её словам, в ряде регионов показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией высокие, поэтому необходимо принимать особые меры. При этом ежесуточная заболеваемость COVID-19 в России в 3-4-5 раз ниже, чем в некоторых странах.

Накануне главный санитарный врач России заявила, что наиболее сложная ситуация с заболеваемостью наблюдается на Чукотке, в Крыму, во Владимирской и Астраханской областях.

Попова также рассказала, что по состоянию на 21 декабря в стране обнаружено 1424 мутации коронавирусной инфекции, при этом не зафиксировано нового штамма вируса, выявленного в Великобритании. Глава Роспотребнадзора заверила, что российские тест-системы могут выявить мутирующий штамм COVID-19, писал NEWS.ru.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что распространение коронавирусной инфекции нового типа осложнило ситуацию со смертностью в России. Всего с начала пандемии в России было зарегистрировано 2 933 753 случая заражения, скончался 52 461 человек, излечились 2 343 967, писал NEWS.ru.