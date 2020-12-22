Попова назвала регионы со сложной ситуацией по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/7aee0e38-4460-11eb-ab47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Чукотский автономный округ/vk.com

Сложная ситуация с заболеваемостью коронавирусом в данный момент сохраняется в Крыму, на Чукотке, во Владимирской и Астраханской областях. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на президиуме Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

В стадии продолжающегося роста находятся четыре субъекта. Это Республика Крым, Владимирская область, Астраханская область и Чукотский автономный округ. Ситуация здесь остаётся напряжённой, — цитирует РИА Новости Попову.

Также она сообщила, что по состоянию на 21 декабря в России обнаружено 1424 мутации коронавируса. При этом, нового штамма COVID-19, выявленного в Великобритании, в РФ не зафиксировано. По её словам, российские тест-системы могут выявить мутировавший штамм коронавирусной инфекции.

Как писал NEWS.ru, за прошедшие 24 часа на территории России медицинские специалисты выявили 28 776 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Из числа новых заразившихся у 5678 (19,7%) пациентов недуг проходит без клинических проявлений. Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировано в Москве (7237), Санкт-Петербурге (3760) и в Московской области (1498). Меньше всего — в НАО (2).

Общее число граждан РФ с диагностированным COVID-19 выросло до 2 906 503 человек. За время пандемии с болезнью смогли справиться 2 319 520 россиян. Жертвами инфекции стали 51 912 россиян.