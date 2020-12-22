Попова: в России выявили 1424 мутации коронавируса

https://static.news.ru/photo/0b3537a2-445f-11eb-9ec9-fa163e074e61_660.jpg Фото: NIAID/flickr.com

В России по состоянию на 22 декабря обнаружено 1424 мутации коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова рассказала, что центр «Вектор» был включён как референс-центр в базу ВОЗ по диагностике новой коронавирусной инфекции. При этом уже более пяти тысяч биологических образцов из всех регионов РФ поступили в центр, проведены полные исследования.

Уже обнаружено в Российской Федерации 1424 мутации. Это обычная рутинная работа, — цитирует её РИА Новости.

Она добавила, что ни одна из этих мутаций не связана с изменением свойств вируса, которые отвечают за передачу от человека к человеку и патогенности. Таким образом, в число этих мутаций не входят те, что обнаружены в Великобритании.

Ранее Анна Попова отметила, что в России по ситуации с COVID-19 достигнута «достаточно хрупкая» стабилизация. По её словам, теперь от каждого зависит соблюдение требований, которые позволят закрепить сегодняшний результат и идти дальше к снижению этих цифр. Самые высокие показатели по заболеваемости COVID-19 в последнее время наблюдаются среди работников промышленных предприятий, писал NEWS.ru.