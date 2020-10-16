В Подмосковье главы городов смогут привлекать врачей для работы

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В Московской области не хватает врачей. Губернатор региона Андрей Воробьёв попросил глав городов привлекать в стационары новых специалистов.

Обращаю внимание на поиск дополнительных врачей для того, чтобы все наши стационары были оснащены всем необходимым, — цитирует его РИА Новости.

Воробьёв добавил, что существенную помощь региону оказывает Минобороны, но в области всё равно ощущается нехватка специалистов.

Как писал NEWS.ru, Воробьёв поставил перед главами муниципалитетов задачу обеспечить к следующему месяцу 15 тысяч больничных коек для заразившихся коронавирусом.

В среднем в регионе сейчас госпитализируют по 550 человек в день с диагнозами СОVID-19 и «пневмония». На прошлой неделе этот показатель был 400–420 человек.