https://static.news.ru/photo/40b8a8a6-bf67-11e9-8358-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Пользователи социальной сети Reddit рассказали, какие ошибки они или их знакомые совершали во время сдачи экзамена по вождению.

Кто-то прямо во время испытания ответил на поступивший на смартфон звонок, другие часто путали газ и тормоз, а один из пользователей решил пошутить, нажав на обе педали одновременно.

Также экзаменуемые нередко совершали наезд на пешехода и инструктора, из-за страха впадали в ступор на опасных участках дороги. Однако не всегда ошибались будущие водители — один из пользователей Reddit вспомнил, что инструктор просто заснул в машине, при этом придавив ногой педаль тормоза.

Ранее News.ru писал, что 18-летний житель немецкого города Хемер умудрился лишиться водительской лицензии менее чем через час после успешной сдачи экзамена по вождению. Подросток превысил скорость почти в два раза. Автоинспекторы предположили, что юноша хотел покрасоваться перед четырьмя приятелями, которые находились с ним в салоне автомобиля. Он разогнался до 95 км/ч по трассе с ограничением до 50 км/ч.