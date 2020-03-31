https://static.news.ru/photo/63e0d32c-ebc1-11e9-b632-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tatiana Morozova/Russian Look

Максимальный размер пособия по безработице вырос с 8 тыс. рублей до 12,130 тыс. рублей. В связи с этим, гражданам, уже получающим это пособие, произведут перерасчёт, и они уже в апреле получат сумму с учётом нового, установленного правительством, максимума.

Получателям пособия, у которых размер пособия был ограничен максимальной величиной, будет произведён перерасчёт с учётом нового установленного максимума, — говорится в сообщении Минтруда.

В министерстве напомнили, что пособия по безработице назначают гражданам, официально признанными безработными в службах занятости. Безработному назначают пособие, если он после подачи документов в центр занятости не смог найти подходящую работу в течение 10 дней.

Как писал NEWS.ru, за повышенной московской выплатой по безработице в размере 19,5 тысячи рублей за сутки обратились 10 тысяч человек, а сайт службы занятости посетили более 40 тысяч человек, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она пояснила, что 19,5 тысячи рублей смогут получить москвичи, которые отработали в этом году не менее 60 календарных дней, деньги будут выплачиваться с 1 апреля по 30 сентября. Для того, чтобы оформить пособие, им надо зарегистрироваться в службе занятости «Моя работа».