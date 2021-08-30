Получающие пенсию на карту россияне получат 10 тысяч 2 сентября

Россияне, получающие пенсию на карту, получат новую выплату в размере 10 тысяч рублей уже в ближайший четверг, 2 сентября. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании правительства, главные моменты которого показали в эфире телеканала «Россия-24». Она напомнила: новая единовременная выплата, утверждённая президентом России Владимиром Путиным, позволит поддержать доход более 43 млн пенсионеров.

Голикова также подчеркнула, что помощь получат все получатели пенсий — как пожилые граждане, так и граждане с инвалидностью, семьи, которые получают пенсию по случаю потери кормильца.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит более 454 млрд рублей на единовременные выплаты пенсионерам, заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

22 августа Путин заявил, что необходимо выплатить пенсионерам ещё по 10 тысяч рублей, а военным — по 15 тысяч. Он попросил партию «Единая Россия» организовать эту выплату, когда та сформирует фракцию в Государственной думе нового созыва.

24 августа глава государства подписал указ о единовременной выплате пенсионерам, составляющей 10 тысяч рублей. Граждане получат деньги в сентябре, подавать заявление для этого не нужно.