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Мишустин сообщил, сколько денег выделят на выплаты пенсионерам

12:52, 30 августа 2021
Мишустин сообщил, сколько денег выделят на выплаты пенсионерам Михаил Мишустин Фото: Russian Government/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS
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Правительство России выделит более 454 млрд рублей на единовременные выплаты пенсионерам. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

По его словам, президент России Владимир Путин поручил обеспечить единовременную выплату в 10 тысяч рублей всем, кто уже оформил пенсию. Средства получат в том числе работающие и военные пенсионеры.

Всего на такие цели правительство выделит более 454 млрд рублей, — цитирует Мишустина агентство.

По его словам, эти средства позволят пенсионерам компенсировать незапланированные расходы, с которыми люди столкнулись в период пандемии коронавируса.

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что единовременную выплату в 10 тысяч рублей 2 сентября получат 30,7 млн пенсионеров, пенсия которых зачисляется на банковскую карту.

22 августа Путин заявил, что необходимо выплатить пенсионерам ещё по 10 тысяч рублей, а военным — по 15 тысяч. Он попросил партию «Единая Россия» организовать эту выплату, когда та сформирует фракцию в Государственной думе нового созыва.

24 августа глава государства подписал указ о единовременной выплате пенсионерам, составляющей 10 тысяч рублей. Граждане получат деньги в сентябре, подавать заявление для этого не нужно.

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