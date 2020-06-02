Полковник Стрижов стал полноправным руководителем главка СКР по Москве

https://static.news.ru/photo/3e578246-a4e8-11ea-bf30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главное следуправление СКР по Москве обновило информацию о руководстве. Полковник юстиции Андрей Стрижов стал полноправным начальником управления.

С 2018 года и до сегодняшнего дня он значился как исполняющий обязанности руководителя столичного главка СКР. Этот пост он занял после ареста его предшественника генерала Александра Дрыманова. Тот был признан виновным во взяточничестве и приговорён к 12 годам колонии строгого режима.

Заместителями Стрижова, согласно информации на сайте главка, в настоящий момент являются полковники юстиции Сергей Ярош и Виталий Саксин.

Ранее NEWS.ru писал, что сразу семь следователей столичного главка СКР подали коллективное заявления об увольнении. Предполагалось, что к этому их вынудило руководство, недовольное качеством работы. Кроме того, ряд СМИ связывали этот инцидент с расследованием уголовного дела о перестрелке в ноябре 2017 года в комплексе «Москва-Сити».