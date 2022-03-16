Полковник ФСБ объяснил, почему Путин победит Маска в дуэли

Почётный президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения «Альфа» ФСБ полковник в отставке Сергей Гончаров отреагировал на новость о том, что американский предприниматель вызвал на бой президента России Владимира Путина. Эксперт в разговоре с NEWS.ru напомнил главе компаний SpaceX и Tesla, что российский лидер всю жизнь занимается спортом, также он был сотрудником КГБ, что даёт ему явное преимущество в возможном бое.

Я думаю, у него ничего кроме нахальства, по сути, и нет. Теперь если говорить о нашем президенте. Он всю жизнь занимался спортом, был сотрудником КГБ и является мастером спорта по самбо и другим видам спорта. И в этом возрасте он имеет все возможности одержать победу. И третье: господин Кадыров верно заметил — надо думать головой, кто ты такой, — и всё верно сказал — что ты выпендриваешься, вот я есть перед тобой, я готов выступить за честь нашего государства — и назвал его Илоной. Я думаю, что господин Кадыров совершенно чётко и по-мужски сообщил ему о том, как на это должны отреагировать наши граждане России, — считает Гончаров.

Полковник в отставке отметил, что Маск не рассказал, в каком виде единоборств, в какой форме предлагал соперничество. Сложно оценить его подготовку.

Может быть, он вообще предлагает в беге? На длинные дистанции... Маска можно только поднять и повесить на перекладине и дать повисеть ему там минуты четыре. Вот это для меня тот факт, который я могу определить, — подчеркнул спикер.

Кроме того, он напомнил, что подобные заявления делаются американцами и европейцами, чтобы выделиться.

У нас идёт спецоперация на Украине, и наши враги, можно сказать, изгаляются по всем СМИ, что только они ни делают, что ни вбрасывают. Поэтому каждый старается там отметится, и вот господин Маск, чтобы как-то выделится, видимо, и предложил Путину побороться, поставив на кон Украину. Для такого богатейшего человека в мире такие вбросы не делают ему чести — первое. Второе — его физическая форма далека от совершенства, — подытожил собеседник.

Ранее Кадыров советовал Маску «подкачаться» и пройти подготовку в нескольких центрах Чечни. Это произошло после того, как Маск опубликовал в Twitter пост, где вызывал на поединок в единоборствах президента России Владимира Путина. Кадыров призвал предпринимателя не тягаться с главой РФ, поскольку у них «слишком разные весовые категории».

Кроме того, лётчик-космонавт Александр Лазуткин прокомментировал новость о том, что глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск вызвал президента России Владимира Путина на поединок, ставкой в котором будет Украина. Герой России призвал предпринимателя делать подобные выпады только в сторону американского лидера.