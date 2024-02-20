Политолог раскрыл, поможет ли Тейлор Свифт переизбраться Байдену Политолог Лидовской: Тейлор Свифт не поможет Байдену победить Трампа на выборах

Фото: Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Американская певица Тейлор Свифт не поможет президенту США Джо Байдену переизбраться на второй срок, рассказал NEWS.ru гендиректор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской. Эксперт не исключил, что слухи о якобы способности суперзвезды повлиять на результаты голосования, отдав предпочтение нынешнему главе государства, распространяют сами демократы.

Администрация Байдена пытается приобрести дополнительную популярность на фоне падающих рейтингов, его команда куда попало расходует деньги, выбрасывая средства на военные конфликты по всему миру, на фоне миграционного кризиса, из-за которого страдают южные штаты. Чтобы не говорить об этих проблемах, не сосредотачиваться на дебатах с республиканцами, они отвлекают людей от происходящего в стране темой, за кого же проголосует Тейлор Свифт, — подчеркнул Лидовской.

Ранее глава медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев направил в Белый дом запрос на проведение интервью с американским лидером Джо Байденом. Журналист сообщил, что хочет побеседовать с президентом США, чтобы продолжить диалог между Москвой и Вашингтоном после интервью Владимира Путина Такеру Карлсону.

Интервью с Путиным Карлсон опубликовал на своем сайте и в X (Twitter) 9 февраля. В соцсети оно набрало более 50 млн просмотров примерно за пять часов. Количество репостов при этом превысило 155 тысяч, отметку «нравится» поставили более 474 тысяч человек. На YouTube видео в первые часы размещения посмотрели более 1,38 млн человек.