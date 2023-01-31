Политолог предрек сенсации в ходе послания Путина Федеральному собранию Политолог Марков предсказал сенсационные заявления в ходе послания Путина Федеральному собранию

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Владимир Путин

Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин может сделать ряд сенсационных заявлений, считает политолог Сергей Марков. По его словам, главным в послании будет постановка задач перед органами власти. Кроме того, речь может пойти о международной обстановке и мобилизации российского общества для победы в спецоперации, предположил эксперт в беседе с НСН.

Главное в послании — постановка задач перед органами власти. На глазах у всех они будут сформулированы. Еще у этой речи должен быть высокий рейтинг цитируемости, потому в нее вставляют некие сенсационные заявления <...>. Полагаю, речь будет идти о ходе специальной военной операции, мобилизации всего общества для победы, логики развития — что удалось, что не удалось, что необходимо сделать, — сказал Марков.

Политолог считает, что Путин во время послания Федеральному собранию может говорить о ходе спецоперации и мобилизации общества, в частности, сообщить о готовности людей работать «на благо победы», военной мобилизации секторов экономики, социальной сферы и культуры. Под мобилизацией культуры имеется в виду исключение из культурного поля людей, которые выступили против СВО, уточнил эксперт.

В конце декабря Путин заявил, что не состоявшееся в 2022 году послание Федеральному собранию пройдет в начале 2023-го. По его словам, из-за большой динамики событий трудно зафиксировать конкретную дату проведения мероприятия.

Ранее появились сообщения, что мероприятие может состояться 20–21 февраля.