Политолог оценил идею проведения воздушной части парада Победы

https://static.news.ru/photo/cbccdfba-897f-11ea-ad0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Политолог Юрий Светов считает, что полёт самолётов и вертолётов Западного военного округа 9 мая над российскими городами станет началом хорошей традиции.

Здесь есть и грустная сторона дела — в войну звук самолета означал бомбежки и угрозу, а потом надежду, что появилась уже наша авиация, — заявил журналист в беседе с «Невскими Новостями».

Он положительно отнёсся к безопасным в нынешних условиях способах празднования Дня Победы. Он назвал выставление свечей у окон в этот день и проведение онлайн «Бессмертного полка» привлекательными и патриотичными идеями.

Светов подчеркнул, что парад в первую очередь проводится для оставшихся в живых ветеранов, которых с каждым годом остаётся всё меньше и меньше.

Такие формы празднования, как пролёт самолетов, салют, «Бессмертный полк» и свеча на окне, – хорошее сочетание, — считает политолог.

NEWS.ru писал, что праздничные мероприятия по случаю 75-летия Победы состоятся, когда ситуация с коронавирусом станет безопасной. Об этом заявил президент России Владимир Путин. 9 мая в стране пройдёт авиационный парад, а в центрах городов запланировано проведение салютов честь.