Полиция задержала депутата Мосгордумы Митрохина

https://static.news.ru/photo/ea12373e-834f-11eb-b836-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники столичной полиции задержали депутата Мосгордумы, члена партии «Яблоко» Сергея Митрохина.

Сам парламентарий рассказал об этом ТАСС. Митрохин сообщил, что его доставили в ОВД Тверского района.

Полицейские заявили, что собираются привлечь меня к административной ответственности за участие в акции 23 января. Пока мне не сказали, по какой статье на меня оформят протокол, — сказал информагентству депутат.

В феврале члены молодёжного объединения партии «Яблоко» организовали одиночные пикеты на Арбате. Активисты стояли в 100 метрах друг от друга и держали плакаты с лозунгами. Как писал NEWS.ru, семерых участников акции задержали полицейские. Им вменили участие в несанкционированном массовом мероприятии.

23 и 31 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. 2 февраля после суда над ним о замене условного срока на реальный состоялись новые манифестации. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с незаконными акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами.