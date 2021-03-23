Полиция возбудила дело об утечке данных переболевших COVID-19 москвичей

https://static.news.ru/photo/a39e0212-7f2b-11e9-aa26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

МВД завело дело о массовой утечке персональных данных жителей Москвы, переболевших коронавирусом, рассказал депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

Соответствующую информацию он получил от ведомства в ответ на свой депутатский запрос.

Столичная полиция возбудила уголовное дело в связи с массовой утечкой персональных данных москвичей, переболевших COVID, — написал он в Telegram.

Парламентарию ответил глава ГУ МВД по Москве Олег Баранов, который сообщил, что дело заведено по статье о создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ. Максимальное наказание по ней — лишение свободы или штраф в размере до 200 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на изобличение лиц, причастных к противоправной деятельности, — говорится в ответе.

8 декабря в Сети появились списки переболевших коронавирусом москвичей. В базе есть информация о 300 тыс. человек, а также данные о серверах 1С и ключи для подключения к системе учёта коронавирусных больных.

Глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко заявил, что утечка не связана со взломом или хакерскими атаками и, по предварительным данным, её причиной стал человеческий фактор, писал NEWS.ru.