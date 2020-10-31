Полиция в Москве начала останавливать таксистов без масок

https://static.news.ru/photo/78c8411e-1b7a-11eb-9146-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве сотрудники правоохранительных органов начали останавливать таксистов, которые работают без маски на лице. Одно из задержаний по соответствующему поводу было снято на камеру и 31 октября попало в Сеть.

На видеозаписи заметно, как сотрудник ГИБДД останавливает таксиста, не использующего средство индивидуальной защиты. Водитель оправдывается, говорит, что снял маску на время, объясняя своё поведение тем, что работает уже 12 часов подряд.

Однако уговоры на правоохранителя не действуют. Сотрудник ГИБДД заявляет таксисту, что составит на него протокол. Документ, отмечает полицейский, направят в специальную комиссию при мэрии столицы, сотрудники которой и примут решение относительно возможного штрафа. Видеозапись обнародовал Telegram-канал Life Shot.

Как ранее передавал NEWS.ru, 30 октября в центре Екатеринбурга перед зданием городской мэрии собрались примерно 20 таксистов. Они устроили забастовку, желая выразить своё недовольство решением губернатора, согласно которому каждый из них обязан установить в своём автомобиле защитный экран. С протестующими приехал поговорить глава Министерства транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков.