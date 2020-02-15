Краснокнижный амурский тигр погиб в Приморье в результате наезда автобуса. Полиция проводит проверку по факту инцидента.
ДТП произошло в районе села Гоголевка в Красноармейском районе. Туда вместе с сотрудниками полиции прибыли инспекторы Охотнадзора. Обстоятельства происшествия устанавливаются,
Глава центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев уточнил, что жертвой ДТП стало молодое животное. Тигр погиб не сразу. После столкновения он ушёл в лес и там умер от полученных травм.
Ранее NEWS.ru писал, что дальневосточного леопарда отправили самолётом из Приморья в Москву для удаления доброкачественной опухоли. Она была обнаружена во время реабилитации животного, которое также пострадало от столкновения с автомобилем.
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