https://static.news.ru/photo/cdc2c9ce-508b-11ea-9a77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zaruba Ondrej/CTK/Global Look Press

Краснокнижный амурский тигр погиб в Приморье в результате наезда автобуса. Полиция проводит проверку по факту инцидента.

ДТП произошло в районе села Гоголевка в Красноармейском районе. Туда вместе с сотрудниками полиции прибыли инспекторы Охотнадзора. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает РИА Новости.

Глава центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев уточнил, что жертвой ДТП стало молодое животное. Тигр погиб не сразу. После столкновения он ушёл в лес и там умер от полученных травм.

Ранее NEWS.ru писал, что дальневосточного леопарда отправили самолётом из Приморья в Москву для удаления доброкачественной опухоли. Она была обнаружена во время реабилитации животного, которое также пострадало от столкновения с автомобилем.