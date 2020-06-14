Полиция проверит сведения о массовой вечеринке в Орловской области

https://static.news.ru/photo/c8c01d28-ae4b-11ea-abc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/webar4i-292628

Сотрудники правоохранительных органов проверят информацию о том, что на территории Орловской области прошла массовая вечеринка. Об этом журналистам 14 июня сообщил представитель полиции.

В настоящее время в регионе запрещены массовые мероприятия в связи с ограничительными мерами на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Однако в пятницу появилась информация о вечеринке на несколько сотен человек в одном из парков отдыха в области.

Сотрудники МВД устанавливают обстоятельства произошедшего, — приводит слова представителя полиции РИА Новости.

На данный момент в Орловской области зафиксировали 3559 случаев заражения COVID-19, 35 пациентов умерли, 1689 выписаны из больниц по выздоровлению.

Как ранее писал NEWS.ru, вечеринка состоялась недалекоот парка отдыха «Горки» и её посетили несколько сотен человек. При этом режим самоизоляции в российском регионе продлён до 30 июня.