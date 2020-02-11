Родители школьников, которые нанесли телесные повреждения девочке во Владивостоке, привлекут к административной ответственности.
По словам представителя УМВД по Приморскому краю, пострадавшей девять лет.
Установлено, что причиной конфликта между учащимися третьего, четвёртого и пятого классов послужили личные неприязненные отношения, — уточнили в ведомстве.
Родителей привлекут по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
В настоящее время со всеми нападавшими проведены беседы, они раскаялись в содеянном и принесли извинения девочке и её бабушке. В отношении подростков и их родителей планируется принять меры общественного воздействия, а также поставить школьников на профилактический учёт,
Ранее NEWS.ru писал, что инцидент произошёл в школе. Заявление на хулиганов написала бабушка избитой девочки.
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