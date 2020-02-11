https://static.news.ru/photo/10ae64a0-4d6c-11ea-a105-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Родители школьников, которые нанесли телесные повреждения девочке во Владивостоке, привлекут к административной ответственности.

По словам представителя УМВД по Приморскому краю, пострадавшей девять лет.

Установлено, что причиной конфликта между учащимися третьего, четвёртого и пятого классов послужили личные неприязненные отношения, — уточнили в ведомстве.

Родителей привлекут по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

В настоящее время со всеми нападавшими проведены беседы, они раскаялись в содеянном и принесли извинения девочке и её бабушке. В отношении подростков и их родителей планируется принять меры общественного воздействия, а также поставить школьников на профилактический учёт, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что инцидент произошёл в школе. Заявление на хулиганов написала бабушка избитой девочки.