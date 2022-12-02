Полиция приехала на вызов о пьяной драке и увезла с собой двух младенцев Baza: полиция Санкт-Петербурга забрала младенцев у пьяных матерей за содержание в плохих условиях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга забрали двух младенцев у матерей после того, как вошли в квартиру общежития и увидели, что дети содержатся в неподобающих для их воспитания условиях, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Квартира была сильно захламлена, а женщины были в состоянии алкогольного опьянения. Мамам детей грозит уголовное дело по двум статьям: за оставление ребенка в опасности и ненадлежащее его воспитание.

По информации Mash, сотрудники полиции ехали на вызов о пьяной драке на улице Борисова. Зайдя в квартиру, полицейские увидели огромное количество грязи и мусора, повсюду были разбросаны бутылки, а в холодильнике отсутствовала еда.

При этом находившиеся в квартире 30-летние девушки, как указывает канал, были мамами двух младенцев, одному из которых три месяца, а другой вовсе родился сутки назад. Полицейские немедленно вызвали службы опеки.

Отмечается, что детей позже накормили и отмыли.

Ранее Telegram-канала Baza сообщил, что разведенная женщина из Белгорода сняла на камеру своего ребенка с леденцом в форме пениса и отправила эти фотографии и видеоролики отцу ребенка, намекая тем самым на выплату алиментов. Мужчина не оценил выходку бывшей супруги и обратился в правоохранительные органы. Видеокадры дошли до главы районной администрации, который назвал действия женщины «недопустимым поведением по отношению к ребенку».