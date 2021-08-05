СМИ: первый замглавы Минюста покинет пост

Юрий Любимов покидает пост первого заместителя министра юстиции России, на его место будет назначен Евгений Забарчук. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к министерству.

В ближайшее время должны освободить Юрия Любимова от должности первого заместителя министра юстиции РФ, — заявил собеседник агентства.

По его словам, эту должность займёт Евгений Забарчук, который является замминистра юстиции.

Ранее Анатолия Яновского, проработавшего в Минэнерго более 20 лет, освободили от должности замглавы ведомства. Он занимал должность замминистра с 1998 года: сначала в Министерстве топлива и энергетики, затем просто энергетики. Последнее назначение было в июне 2008 года.