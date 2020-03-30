https://static.news.ru/photo/a247b60c-7209-11ea-88e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские донесли до населения недостоверную информацию о введении комендантского часа в Подмосковье. В отношении сотрудников начата служебная проверка.

Как выяснилось, полицейским всего лишь надо было проинформировать население о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Комендантский час на территории области не вводился, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-служба ГУ МВД по Московской области Татьяну Петрову.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Twitter удалил информацию о введении комендантского часа в Москве из-за угрозы распространения нового коронавируса. Приказ якобы был подписан министром обороны РФ Сергеем Шойгу.