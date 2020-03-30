Полицейские донесли до населения недостоверную информацию о введении комендантского часа в Подмосковье. В отношении сотрудников начата служебная проверка.
Как выяснилось, полицейским всего лишь надо было проинформировать население о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Комендантский час на территории области не вводился,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Twitter удалил информацию о введении комендантского часа в Москве из-за угрозы распространения нового коронавируса. Приказ якобы был подписан министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
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