Бесснежной зимы не будет: синоптики дали прогноз на декабрь

https://static.news.ru/photo/c9013b0a-331b-11eb-94c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предстоящая зима на европейской территории России не будет аномально тёплой, а постоянный снежный покров может появиться уже в декабре, сообщил NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Вероятность повторения бесснежной зимы прошлого года невелика.

По нашим оценкам, температура воздуха в декабре ожидается в рамках нормы или чуть выше. Не суровая, но и не холодная зима. Если сравнивать с показателями предыдущего года, то температурный фон будет ниже. Вероятность установления снежного покрова перед новогодними праздниками выше, чем в прошлом году. Роман Вильфанд и. о. директора Гидрометцентра России и. о. директора Гидрометцентра России

Количество осадков в этом декабре ожидается в рамках нормы. В первых числах месяца в Москве и области возможно появление постоянного снежного покрова толщиной около 5 мм, прогнозирует Вильфанд.

Предстоящая зима будет «значительно холоднее предыдущей», подтвердил в беседе с NEWS.ru ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков. На всей территории Центральной России прогнозируется постоянный снежный покров. В столичном регионе этого следует ожидать уже в первых числах декабря.

Ранее NEWS.ru писал, что в ряде регионов России в течение недели ожидается аномально холодная погода с отклонением температуры от нормы на 5–10 градусов. Наиболее ощутимыми станут холода на юго-востоке европейской части страны.