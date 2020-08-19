Поэт Орлуша рассказал, как возил на кладбище венок от Ефремова

https://static.news.ru/photo/39800d54-e22f-11ea-b6df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Поэт Андрей Орлов (Орлуша), находясь на допросе в Пресненском суде Москвы, рассказал, что он поехал на похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине Михаила Ефремова. Он привёз венок и написал стихотворение.

Когда мы приехали, похороны уже закончились. Это было маленькое сельское кладбище, люди уже ушли. Мы положили венок сбоку у решётки и постояли у его могилы, — поделился адвокат.

По словам поэта, на венке была лента с надписью «От друзей и семьи Михаила Ефремова». Он решил не ходить на поминки, чтобы не раздражать родственников Захарова.

Кроме того, мужчина поговорил с сельским священником и тот передал артисту слова покаянной молитвы.

8 июня актёр за рулём внедорожника Jeep Grand Cherokee врезался на Садовом кольце в курьерский фургон. Его водитель, сотрудник службы доставки Сергей Захаров скончался в реанимации. Экспертиза показала наличие в крови Ефремова наркотиков. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест.

Ефремову за содеянное грозит от 5 до 12 лет заключения. Артисту вменяют «нарушение правил дорожного движения и эксплуатацию транспортных средств, повлёкшее смерть человека и совершённом в состоянии опьянения».

Как писал NEWS.ru ранее, адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев раскрыл свой козырь, о котором заявлял ещё до начала судебных процессов по делу актёра. По словам адвоката, тайный свидетель поможет доказать невиновность актёра, передаёт «Комсомольская правда».