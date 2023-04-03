Подставили или завербовали? Кто такая «террористка» Дарья Трепова Девушка признала, что именно она принесла и передала в руки Владлена Татарского начиненную взрывчаткой статуэтку

Фото: Дарья Трепова/vk.com

Дарья Трепова

Имя Дарьи Треповой стало известно всей стране после взрыва в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). Девушку подозревают в причастности к теракту. Сама она заявила, что «ее подставили», но признала: она действительно принесла и передала в руки Татарского начиненную взрывчаткой статуэтку. Кто такая Дарья Трепова и могла ли она совершить теракт — в материале NEWS.ru.

Как Дарья Трепова стала подозреваемой

Имя Дарьи Треповой стало известно после взрыва на Университетской набережной в Санкт-Петербурге 2 апреля. Это случилось в кафе «Стрит фуд № 1», где проходили встречи дискуссионного клуба «Кибер Фронт Z». В тот вечер был организован паблик-ток с военкором Владленом Татарским. В результате взрыва он был убит, более 30 человек пострадали.

Дарья стала подозреваемой сразу после убийства военкора, её объявили в розыск. Девушка пришла на встречу с Татарским и передала ему в руки подарок — статуэтку. Как выяснилось позже, бюст был начинен взрывчаткой.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Разрушенное кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский

Что известно о Дарье Треповой

Дарье Треповой 26 лет. «Московский Комсомолец» пишет, что девушка училась в медвузе, работала в сфере стоматологии, подрабатывала моделью, но в итоге нашла себя в дизайне. Кроме того, Трепова работала администратором в секонд-хенде Ambar Vintage на Гороховой улице в Петербурге. В магазине NEWS.ru рассказали, что Дарья уволилась несколько месяцев назад. По словам сотрудника, девушка была «хорошей и адекватной». «Мы сами в шоке от того, что произошло», — добавил он.

Знакомые Дарьи рассказывают, что после увольнения Дарья отправилась в Москву. Чем она занималась в столице, они ответить не смогли. По их словам, девушка хотела уехать из России, «но не знала, как это сделать».

Во «ВКонтакте» Трепова была подписана на паблики с левой тематикой, а также на группы, которые поддерживают экоактивизм и веганство.

Что говорит о Дарье подруга

Подруга детства Юлия рассказала, что виделась с Треповой накануне происшествия. Она утверждает, что девушка была уже «на чемоданах» и на днях собиралась покинуть Россию. По словам Юлии, Дарья собиралась лететь в Турцию. Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» утверждал, что она планировала улететь в Стамбул, а оттуда в Грузию, где, по некоторым данным, может находиться её муж. По другой версии, озвученной тем же каналом, она собиралась лететь в Узбекистан. Трепова, как сообщается, должна была улететь из Петербурга после взрыва в кафе «Стрит фуд № 1», но в конечном счёте Дарья в аэропорт Пулково не приехала.

Группы во «ВКонтакте», в которых состояла Дарья Трепова

После убийства Татарского подруга Дарьи получила от нее эмоциональные сообщения. В частности, Трепова заявляла, что «ее подставили». Последний раз девушка выходила на связь примерно в 20:00 2 апреля.

Что известно о муже Треповой

Дарья замужем за Дмитрием Рыловым. СМИ пишут, что молодой человек состоит в Либертарианской партии России и уже несколько месяцев не живёт на родине: уехал после объявления мобилизации.

Рылов вместе с женой участвовал в антивоенных акциях протеста в прошлом году, на них были составлены административные протоколы. В разговоре с SVTV Дмитрий Рылов подтвердил, что они с Дарьей выступают против специальной военной операции. Но, по его словам, девушка никогда бы «не согласилась на такое».

«Мою жену Дарью Трепову подставили, так как она никогда бы не стала убивать. Все лица, как-то причастные или задержанные вместе с ней, не могли ничего знать, я попросил их помочь, не рассказывая о случившемся, они совершенно ни в чем не виноваты и не могут быть виноваты», — заявил он.

Какие бизнес-планы были у Дарьи Треповой

Менее месяца назад, 9 марта, Дарья Трепова зарегистрировала ИП, деятельностью которого по ОКВЭД стала «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет». Знакомая девушки сообщила, что Дарья собиралась продавать аксессуары и одежду онлайн.

Где Дарья Трепова жила в Петербурге

Незадолго до убийства Татарского Дарья Трепова вернулась в Петербург из Москвы и, по данным Telegram-канала «112», сняла квартиру на Васильевском острове. Она располагалась в 500 метрах и примерно шести минутах ходьбы от кафе «Стрит фуд № 1».

Как пишет «ВЧК ОГПУ», квартиру на Васильевском острове в Петербурге Дарья Трепова арендовала у некоего Алексея М. Судя по соцсетям, он работает в одной из скульптурных мастерских. В 2022 году он сдавал апартаменты за 7 тысяч рублей в сутки. Прежние жильцы утверждают, что хозяин является известным в Северной столице художником, скульптором, декоратором и оформителем.

Фото: Дарья Трепова/vk.com Дарья Трепова

«По соседству с квартирой, которую, предположительно, арендовала Трепова, расположились объекты Российской академии художеств (мастерские, склады) и магазин для художников. Именно в этих уютных и слабо просматриваемых дворах 1800-х годов постройки растворилась Дарья Трепова», — говорилось в одной из публикаций канала. Но вскоре подозреваемая была задержана.

Как задерживали Дарью Трепову

Утром 3 апреля Дарью задержали в другом месте. Она скрывалась на съёмной квартире в Выборгском районе Петербурга. Сразу после взрыва Трепова остригла волосы, пытаясь изменить таким образом внешность. Однако была замечена на уличных камерах.

По данным «Фонтанки», в 06:00 3 апреля дом в ЖК «Северная Долина», где девушка арендовала квартиру, был окружён силовиками. Вскоре после задержания МВД опубликовало видео опроса, где Трепова признает, что принесла статуэтку на встречу с Татарским.

Telegram-канал Shot со ссылкой на анонимный источник пишет, что перед Дарьей «поставили задачу сблизиться с Татарским, чтобы в дальнейшем его завербовать, а затем передали ей тот самый бюст». Со ссылкой на слова самой задержанной в публикации говорится: «Куратор сообщил ей, что внутри прослушивающее устройство».

Также Shot со ссылкой на заявления самой Дарьи Треповой утверждает, что её якобы завербовал эмигрировавший из РФ журналист и правый политактивист Роман Попков. По информации канала, сначала он учил девушку азам журналистики, а потом попросил выполнить задание от «одного знакомого». Последним, предполагают авторы публикации, мог быть «агент СБУ».

Кто такой Роман Попков, «завербовавший» Трепову

В 1990-е годы Роман Попков состоял в ультраправом движении «Русское национальное единство» (РНЕ), затем перешёл в Национал-большевистскую партию (НБП, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Эдуарда Лимонова

В 2004 году возглавил московское отделение организации, принимал участие в блокировании общественных приёмных администрации президента и «Единой России». В 2008 году Попкова приговорили к двум годам и трём месяцам лишения свободы по статье УК РФ «Хулиганство». После освобождения он политически разошёлся с лимоновцами, затем работал журналистом интернет-ресурса основателя ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан Минюстом РФ иностранным агентом) «МБХ-медиа». Сейчас, по данным канала «Осторожно, новости», Попков живёт в Киеве и работает под руководством экс-депутата Госдумы Ильи Пономарёва (внесён Минюстом РФ в список иноагентов).

В своём Telegram-канале Попков опроверг причастность к «вербовке» Треповой: «Никаких приказов Даше я не отдавал, ни с какими украинскими разведчиками я её не знакомил. Дашу я знаю по соцсетям — она моя подписчица, я тоже подписан на её Tvitter, мы иногда переписвались — её интересовала журналистика».

Он добавил, что живёт на территории Украины и ведёт Telegram-каналы, которые «посвящены хронике русского партизанского движения, русской вооружённой борьбе». Один из них — «Роспартизан» — упоминал Пономарёв, признавая причастность к нему после убийства Дарьи Дугиной в августе 2022 года.

Гибель Татарского — это убийство или теракт?

Поначалу Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК). Однако позже в Кремле назвали взрыв в петербургском кафе терактом. Аналогичную оценку высказали в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), полагая, что ликвидацию Татарского могли спланировать спецслужбы Украины «с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией Навального» (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией и запрещён). НАК называет Дарью активной сторонницей организации.

Вечером 3 апреля Следственный комитет переквалифицировал убийство Татарского на более тяжкую статью о теракте. По данным ведомства, преступление могло быть спланировано и организовано на Украине.

В Киеве открестились от случившегося: в офисе президента Украины заявили, что спецслужбы страны к убийству Татарского отношения не имеют.

Правда, что Трепова была сторонницей Навального?

По одной из версий, Трепова есть в списках сторонников Навального и переводила им деньги. Соратник оппозиционера Иван Жданов (Минюстом РФ признан иностранным агентом) опроверг эти утверждения, назвав их чушью. «Естественно, мы этим не занимаемся», — подчеркнул он. Дмитрий Рылов тоже опроверг утверждения, что его жена действовала по заданию структур оппозиционера.