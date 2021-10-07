Подмосковные таксисты устроили забастовки против политики агрегаторов

Таксисты из подмосковных городов Сергиев Посад и Клин устроили серию забастовок против условий агрегаторов «Яндекс.Такси» и «Ситимобил». Об этом NEWS.ru сообщили сами участники протестных акций.

Водители жалуются, что им срезали надбавки за минимальные заказы, из-за чего стоимость поездки на такси стала не дороже, чем в маршрутке. Например, в Сергиевом Посаде агрегатор «Яндекс.Такси» снизил компенсирующие доплаты за минимальную стоимость поездки, уменьшив последнюю со 130 до 100 рублей. В Клину «Ситимобил» урезал минималку со 140 до 120 рублей.

В знак протеста против политики агрегаторов часть водителей отказывались от приёма заказов, пытаясь создать дефицит свободных машин.

В результате «Яндекс» вернул прежний тариф в Сергиевом Посаде, а в Клину, как заявили в «Ситимобиле», не получали жалоб от водителей, сотрудничающих с сервисом.

Как заверили в «Яндексе», протесты не повлияли на их работу. Более того, в компании отметили, что за последние месяцы средний доход водителей в Сергиевом Посаде «только вырос, в том числе благодаря нашей системе бонусов за выполнение поездок».

Один из участников забастовок заявил, что проблема, с которой столкнулись таксисты по всей России, — «это сами агрегаторы». До их появления, как говорит водитель, «нигде не было никаких проблем с такси».

Как считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, в основном с проблемами сталкиваются водители в малых городах, где у населения низкие доходы. По его словам, «таксистов становится больше пропорционально ухудшению экономической ситуации в стране». Поэтому он считает, что в ситуации с низкими зарплатами таксистов стоит винить не агрегатор, а «экономическую политику или, может быть, что-то более серьёзное и глобальное».

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