https://static.news.ru/photo/fff66852-438d-11ea-a0cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мая Хужина/facebook.com

Два депутата Городского совета Керчи написали заявление на увольнение по собственному желанию после скандала из-за вручения пережившим блокаду ветеранам батонов хлеба.

Об этом сообщает Telegram-канал «Единая Россия. Официально». Заявления написаны на имя заместителя председателя Горсовета Щербулы Ларисы Викторовны.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Госовета Майа Хужина рассказала, что крымские чиновницы навестили живущих в Керчи блокадников в день снятия блокады Ленинграда. Представители власти подарили ветеранам по батону белого хлеба и медали.

На фотографиях, которые опубликовала политик, старушки получают хлеб в пластиковом пакете от чиновниц, одетых в шубы. Некоторые пользователи соцсети заметили, что ветераны могли бы получить более значимые подарки.

Позднее Хужина заявила, что подарки представляли собой не обычный хлеб, а караимские пироги с мясом. При этом изначально она говорила именно о «символическом хлебе». Она не считает себя провинившейся, так как блокадницы поблагодарили её и депутатов за проявленное внимание.

Глава региона Сергей Аксёнов заявил, что Государственный совет Республики Крым проведёт служебное расследование. Региональный глава уверен, что люди, которые сделали такое поздравление, не могут занимать посты во власти. Он считает, что председатель городского совета Керчи и все причастные депутаты должны быть уволены и исключены из партии «Единая Россия».