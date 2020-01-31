https://static.news.ru/photo/356061a4-442a-11ea-806d-fa163e074e61_660.jpg Мая Хужина Фото: горсовет-керчь.рф

Глава городского совета Керчи Мая Хужина написала заявление об отставке после скандала с подаренными блокадницам батонами хлеба. Она выразила готовность выполнить любые указания руководителя Крыма Сергея Аксёнова.

Внеочередная сессия парламента, которая рассмотрит отставку политика, пройдёт 3 февраля, рассказал заместитель председателя Госсовета региона Ефим Фикс. В этот же день будет избран новый руководитель законодательного органа, передаёт РИА Новости.

Она, видимо, что-то эмоционально сказала, но затем пояснила, что выполнит любое решение главы Крыма, — прокомментировал он слова Хужиной об отказе от отставки.

Скандал в Керчи разгорелся после того, как глава горсовета Мая Хужина, её заместитель Лариса Щербула и ещё несколько городских чиновников посетили 11 человек, переживших блокаду Ленинграда. Фотографии с этих встреч, опубликованные Хужиной, вызвали возмущение общественности. На снимках видно, что чиновницы были одеты в шубы, а в качестве подарков блокадником вручался хлеб в целлофановом пакете. Позже чиновница объяснила, что подарки представляли собой не обычный хлеб, а караимские пироги с мясом.

Об инциденте узнал глава Крыма Сергей Аксёнов. Он поручил провести служебную проверку. 31 января стало известно, что глава городского совета Керчи уходит в отставку, однако позже чиновница заявила, что отзывает своё заявление, объяснив случившееся «сиюминутной слабостью», писал NEWS.ru.