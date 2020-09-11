Почти половина россиян оценили экономическое положение РФ как среднее

https://static.news.ru/photo/7aff8092-f42d-11ea-872d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почти половина (49%) опрошенных граждан РФ оценили экономическое положение страны как среднее. Около четверти респондентов (24%) ожидают, что через год будут жить лучше, передаёт ВЦИОМ.

При этом 34% респондентов считают ситуацию с финансами в РФ плохой, а 12% — хорошей. Собственное материальное положение почти две трети жителей РФ (60%) оценивают как среднее, больше четверти опрошенных (26%) назвали его плохим, а хорошим — каждый седьмой (14%), говорится на сайте ВЦИОМа.

Россияне также оказались оптимистами по поводу будущего: 41% опрошенных уверены, что будут жить так же, как сейчас (в июле 2020-го было 37%), улучшения ситуации ожидают 24% (было 23%), а ухудшения — 25% (было 25%). Телефонный опрос провели 27 августа. В нём приняли участие 1600 совершеннолетних граждан РФ.

Подавляющее большинство россиян (82%) не хотят переезжать в другие станы на постоянное жительство. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого ВЦИОМом. Специалисты центра отмечают, что чаще против перспективы переезда за рубеж высказывались респонденты в возрасте старше 34 лет. Так, среди граждан 35–44 лет не желают покидать Россию 78% опрошенных. Из числа респондентов 45–59 лет — 90%, среди тех, кто старше 60 лет, — 96%.

Задумываются об эмиграции 16% опрошенных, при этом 38% из их числа — россияне в возрасте от 18 до 24 лет. Однако всерьёз готовы покинуть страну в течение двух ближайших лет только 11% сторонников эмиграции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что создание Союзного государства России и Белоруссии не приветствуют 43% россиян, которые считают достаточным поддерживание добрососедских отношений между странами. Также исследование показало, что о создании Союзного государства России и Белоруссии знают 57% россиян, 43% услышали об этом впервые, что-то слышал 41% респондентов.

За создание Союзного государства как объединения двух стран в одно на равноправной основе высказались 22% россиян. При этом вхождение Белоруссии в состав России поддержали 17% респондентов, а России в состав Белоруссии — лишь 1%.