Почему пятница, 13-е считается плохим днем: что можно и нельзя делать

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Пятница, 13 октября, является хорошим и святым днем вопреки многочисленным суевериям и мифам, заявил NEWS.ru настоятель Пересветовского подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры протоиерей Константин Харитонов. Что об этом нужно знать в 2023 году?

Массовую популярность вера в несчастья в пятницу, 13-го приобрела на рубеже XIX–XX веков, когда упоминание этой даты как несчастливой стало наиболее частым в мировой культуре — книгах, пьесах, опросах и газетных очерках.

Как в церкви отзываются о пятнице, 13-го

Протоиерей Константин Харитонов считает, что легенды насчет числа 13, которое выпадает на пятницу, распространяют люди, увлеченные мистикой и сатанизмом, а также те, кто выступает против Бога и церкви.

По словам священника, для христиан этот день не несет несчастья, а наоборот, считается благополучной датой.

«Число 13 для нас, для христиан, это Христос и 12 апостолов. А в пятницу Господь был распят на кресте ради нашего спасения. Поэтому, наоборот, это считается хорошим и святым днем. Это все суеверия, ерунда, за собой ничего не несет, с Церковью никак не связано, Церковь не против этого, Церковь за это. Для нас число 13 — символическое», — отметил протоирей.

Опрошенные РИА Новости христианский священник и муфтий сообщили, что особое отношение к пятнице, 13-го — симптом ложного духовного пути. По их словам, вместо того чтобы тревожиться насчет возможных несчастий в этот день, лучше помолиться.

Что нельзя делать в этот день

Любые негативные убеждения насчет 13 числа, выпадающего на пятницу, лишь выдуманные суеверия, рассказала NEWS.ru психолог Наталья Копнева. По ее мнению, к этой дате необходимо относиться как к обычному дню, в ином случае можно «обложиться чесноком и засыпать с осиновым колом в руках».

«„По вере вашей дано будет вам“, — сказано в Евангелии. Если человек верит, что в пятницу, 13-го с ним случится несчастье, это вполне может произойти. <...> Число 13 — это 1 + 3 = 4. Четверка в нумерологии представляет собой стабильность и устойчивость. Это альтернативная, позитивная трактовка дня, в которую тоже можно поверить», — рекомендовала психолог.

Психолог по тревожным и эмоциональным расстройствам Павел Жавнеров считает, что страх перед этой датой кроется в восприятии и подсознании людей.

«Это люди с тревожно-мнительным характером, у них есть определенная специфика восприятия, из-за которой у них тревожность выше, чем у остальных людей. Поэтому они верят в этот мистицизм, суеверия и таким образом пытаются себя успокоить», — сказал он NEWS.ru.

Когда появилось суеверие о пятнице, 13-го

Суеверие берет начало в Средневековье и связано со смертью рыцарей Ордена тамплиеров, которые защищали паломников во время путешествия в Иерусалим. Монарх Филипп IV, который хотел обогатиться за счет членов Ордена, приказал их арестовать. Рыцарей обвинили в надуманном преступлении и убили 13-го числа, которое выпало на пятницу.

По другой легенде эта дата стала считаться несчастливой из-за того, что на Тайной вечере Иисуса Христа 13-м был Иуда Искариот, который предал Божьего сына за тридцать сребреников.

Также предполагается, что именно в такой день Адам и Ева предались грехопадению. При этом ни одна из легенд не имеет подтверждения.

Народные приметы гласят, что в пятницу ,13-го нельзя никуда ездить, чтобы не навлечь беду. Также рекомендуется не давать деньги в долг, считается, что через финансы можно поделиться и своим здоровьем.

Есть мнение, что в этот день нельзя стричься, собираться в одном помещении в количестве 13 человек, думать о плохом, глядя в зеркало, и упоминать черта.

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