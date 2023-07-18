Ученый развеял миф о «рыбе Судного дня» Ученый Шабалин: сельдяного короля назвали «рыбой Судного дня» из-за азиатских поверий

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Cельдяного короля, или рыбу-весло, называют «рыбой Судного дня» из-за азиатских поверий и никаким предвестником землетрясений она не является, объяснил специалист Центра морских исследований МГУ имени М. В. Ломоносова Николай Шабалин. Одну такую рыбу обнаружили недавно в водах около Тайваня. Комментируя ситуацию «Царьграду», ученый подчеркнул, что предсказание катастроф по этому событию является не более чем мифом, сложившимся из-за суеверий.

Сельдяной король вполне себе обычная рыба, которая просто могла всплыть в результате землетрясения. Другое дело, что в тайских поверьях и вообще в Азии почему-то ее связывают с какими-то дурными предзнаменованиями. Я бы не воспринимал их за какую-то чистую монету, — пояснил ученый.

Шабалин отметил, что понятия «рыба Судного дня» в науке не существует, оно находится в «области фантастики». Эксперт подчеркнул, что рыба могла всплыть на поверхность из-за землетрясений. Ученый пояснил, что это характерно для глубоководный фауны. Кроме того, иногда сельдяной король может самостоятельно выплыть на поверхность.

В 2019 году впервые в России рыбаку из Приморья удалось поймать сельдяного короля. По словам мужчины, когда он достал необычную рыбу на берег, никто из отдыхающих не решился подойти к ней близко, так как были подозрения, что она ядовитая. Завлабораторией ихтиологии РАН Аркадий Балушкин рассказал, что жителям Приморского края очень повезло увидеть редчайшую в природе глубоководную рыбу. При этом сам факт появления рыбы-ремня ученый назвал аномальным.