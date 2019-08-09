https://static.news.ru/photo/58feff92-ba43-11e9-8b39-fa163e074e61_660.jpg Фото: inokean.ru

Завлабораторией ихтиологии РАН Аркадий Балушкин рассказал, что жителям Приморского края очень повезло увидеть редчайшую в природе глубоководную рыбу.

Сельдяной король, или рыба-ремень, которую ранее случайно обнаружили в акватории Приморья, не представляет угрозы для человека, отметил ихтиолог.

Сельдяной король очень крупный, там счёт на метры идёт, от 3 до 5 метров. Они хоть хищники, но людей, конечно же, трогать не станут, — приводит Life слова эксперта.

Балушкин отметил, что сельдяной король обитает на больших глубинах и редко поднимается на поверхность. По словам ихтиолога, эта рыба редко встречается, поэтому на неё промысла никогда не было.

Специалист подчеркнул, что сам факт появления рыбы-ремня в Приморье является «аномальным».

Как писал News.ru, в районе косы Назимова в Приморье трёхметрового сельдяного короля голыми руками поймал местный житель Владимир Тарасов. Сфотографировавшись с необычной рыбой, мужчина отпустил её обратно в море.

По мнению российских учёных, редкая рыба могла попасть в воды в результате цунами. Они намерены это выяснить в ближайшее время.

Отмечается, что эту рыбу норвежские моряки прозвали сельдяным королём за то, что она попадалась им в косяках сельди. Она имеет большие, как корона, плавники на голове.