«Или обложитесь чесноком»: психолог дала совет россиянам в пятницу, 13-го Психолог Копнева посоветовала российским мужчинам в пятницу, 13-го ухаживать за женщинами

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Многие ассоциируют число 13 со смертью и неприятностями, особенно если подобный день выпадает на пятницу, но «любые негативные убеждения лишь выдуманные суеверия», рассказала психолог Наталья Копнева. Эксперт добавила, что к пятнице, 13-му стоит относиться как к обычному дню, в ином случае можно «обложиться чесноком и засыпать с осиновым колом в руках».

«По вере вашей дано будет вам», — сказано в Евангелие. Если человек верит, что в пятницу, 13-го с ним случится несчастье, это вполне может произойти. Пятница как день недели находится под покровительством планеты Венера. Число 13 — это 1 + 3 = 4. Четвёрка в нумерологии представляет собой стабильность и устойчивость. Это альтернативная, позитивная трактовка дня, в которую тоже можно поверить. В пятницу мужчинам благоприятно ухаживать за девушками, баловать их, дарить цветы, а женщинам — заниматься собой, делать косметические процедуры, причёски с локонами (они особенно нравятся Венере-покровительнице), быть красивыми и ухоженными, — рассказала Копнева.

Как и в случае со многими другими традициями и суевериями (которые «оптом» празднуются в западных странах 31 октября, в Хеллоуин), истоки дурной славы пятницы и числа 13 точно неизвестны. Историки отдают предпочтение версии, что для христиан пятница является несчастливой, потому что по преданию именно в этот день распяли Христа. А «чёртова дюжина» должна вызывать опасения уже в силу самого названия (плюс предавший Христа Иуда Искариот был его 13-м учеником). Похожие коннотации находятся в скандинавской языческой мифологии, где роль «паршивой овцы» играл бог Локи, 13-й в пантеоне викингов.

Ранее семейный психолог и основатель Академии безопасности Ольга Бочкова рассказала, как научить ребёнка защищаться от преступников. По её словам, для этого необходимо объяснить правила безопасности, а просто запрет куда-то уходить с незнакомцами вызовет только путаницу. Например, будут вопросы, можно ли уходить с незнакомым ребёнком, считается ли недельное знакомство достаточным. Обсуждать вопросы безопасности можно с четырёх лет, причём психолог советует делать это и с окружением ребёнка.