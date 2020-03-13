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Страх перед пятницей 13-е кроется в восприятии и подсознательном страхе людей, считает психолог по тревожным и эмоциональным расстройствам Павел Жавнеров.

По его словам, известны три базовых страха: за физическое здоровье, психику и страх оценки со стороны общества. Именно в связи с опасением за здоровье некоторые люди становятся мнительными и увлекаются предрассудками ради самозащиты, например — стучат по дереву.

Чем больше человек пытается таким образом контролировать свою жизнь, тем больше он зависим от этих суеверий, — отметил он.

Психолог считает, что мнительные люди в пятницу 13-е превращаются в «локаторы», ориентируясь во всех событиях лишь на негативные.

Это люди с тревожно-мнительным характером, у них есть определенная специфика восприятия, из-за которой у них тревожность выше, чем у остальных людей. Поэтому они верят в этот мистицизм, суеверия и таким образом пытаются себя успокоить, — пояснил Жавнеров.

При этом он уточнил, что некоторых такой день аналогичен Хэллоуину и становится поводом для того, чтобы «пощекотать себе нервы» фильмами ужасов или чтение страшных книг. Специалист добавил, что это совершенно нормально желание для тех, кто хочет взбодрить себя и получить удовольствие, передаёт «Москва 24».

Ранее NEWS.ru писал, что никтофобия (боязнь ночи) — более тяжёлая форма страха темноты. Страдающий этим расстройством человек начинает нервничать уже при заходе солнца и заснуть может только при включённом свете или телевизоре.