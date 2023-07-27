Космонавт Рязанский рассказал, есть ли место суевериям и религии на МКС Рязанский: космонавты — люди не суеверные, но чтят определенные традиции

Фото: Роскосмос

Космонавты — люди не суеверные, однако чтят определенные традиции, рассказал в эксклюзивном интервью NEWS.ru Герой России космонавт-исследователь Сергей Рязанский. Он отметил, что среди космонавтов есть как верующие, так и атеисты.

Суеверий нет, есть традиции. «Белое солнце пустыни» посмотреть, на колесо выйти, на двери расписаться — это традиции, это причастность к той великой советской истории, которая была, — пояснил Рязанский.

С религией, по словам Рязанского, все обстоит несколько сложнее. В качестве примера он привел период, когда, будучи православным человеком, руководил экипажем, в состав которого входили американец-баптист и итальянец-католик.

С религией— как у всех обычных людей: кто-то из экипажа верующий, кто-то вообще нет, кто-то больше, кто-то меньше, — добавил Герой России.

Рязанский подчеркнул, что всех космонавтов объединяет понимание, что у каждого бог свой, внутри, и каждый сам выстраивает с ним отношения.

Ранее космонавт рассказал, как невесомость влияет на человеческий организм. В частности, из-за перераспределения крови по причине отсутствия силы тяжести космонавт становится похожим на пьющего человека — опухает лицо, несколько сужаются глаза. Сохранять «человеческий вид» космонавтам помогают ударные физические нагрузки.

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